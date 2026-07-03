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Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за поддержку Церкви - РИА Новости, 03.07.2026
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Религия
 
17:22 03.07.2026
Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за поддержку Церкви

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны.
  • Глава РПЦ поблагодарил президента за поддержку православной церкви.
  • День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, поблагодарив его за поддержку православия.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения столицы республики Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
"Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Вас за неизменную поддержку православной Церкви, совершающей свое служение на территории Беларуси. Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя духовному просвещению людей, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, защите наших общих интересов перед лицом различных вызовов и испытаний", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.
Он назвал белорусский День независимости символом крепости духа народа Белоруссии, его преданности заветам предков и ответственности за будущее страны. Патриарх также пожелал белорусам мира и благополучия, а Лукашенко – крепости сил, помощи Господа и успехов на президентском посту.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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РелигияРелигияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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