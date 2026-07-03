Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за поддержку Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения накануне Вербного воскресенья в Храме Христа Спасителя в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны.

Глава РПЦ поблагодарил президента за поддержку православной церкви.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, поблагодарив его за поддержку православия.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля в годовщину освобождения столицы республики Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

"Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Вас за неизменную поддержку православной Церкви, совершающей свое служение на территории Беларуси. Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя духовному просвещению людей, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, защите наших общих интересов перед лицом различных вызовов и испытаний", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви.