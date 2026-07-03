Из-за атак Израиля на Ливан со второго марта погибли 4,3 тысячи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате израильских атак на Ливан со второго марта достигло 4301, еще 12 199 человек получили ранения.
БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак на Ливан с 2 марта достигло 4301, еще 12 199 человек получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Общее число жертв агрессии с 2 марта по 3 июля составило 4301 и 12 199 раненых", — написано в заявлении ведомства.
После последнего раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне стороны заявили о продлении режима прекращении огня, на фоне чего интенсивность израильских ударов по Ливану заметно снизилась, однако нарушения со стороны израильской армии продолжаются. В частности, в ночь на пятницу израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в районе поселка Сиддикин в округе Тир на юге Ливана, в результате чего были ранены два человека. В тоже время израильские ВВС атаковали около десяти целей в районе ливанского Марджаюна.