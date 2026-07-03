В сейм Литвы внесли проект об удалении статьи конституции о неразмещении ЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ В сейме Литвы зарегистрирован законопроект об удалении 137-й статьи конституции, запрещающей размещение на территории страны ядерного оружия.

Для изменения конституции необходимо, чтобы проект был поддержан конституционным большинством (91 депутатом) в двух слушаниях.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, включая ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В сейме Литвы зарегистрирован законопроект об удалении 137-й статьи конституции страны, запрещающей размещение на территории Литвы ядерного оружия, следует из базы актов литовского парламента.

Законопроект состоит из одного пункта, в котором предлагается "признать недействительной 137-ю статью". Законопроект поддержал 51 депутат из 141, что достаточно для регистрации.

Изменение конституции должно быть в двух слушаниях поддержано конституционным большинством - 91 депутатом. Затем законопроект будет передан на подпись президенту.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО , это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.

В настоящее время конституция Литвы запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения или иностранных военных баз, но политики, включая президента Гитанаса Науседу, не исключают возможности внесения поправок в основной закон, сообщает LRT.