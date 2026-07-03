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В сейм Литвы внесли проект об удалении статьи конституции о неразмещении ЯО - РИА Новости, 03.07.2026
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15:30 03.07.2026 (обновлено: 15:31 03.07.2026)
В сейм Литвы внесли проект об удалении статьи конституции о неразмещении ЯО

В сейм Литвы внесли проект об удалении статьи, запрещающей размещение ЯО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сейме Литвы зарегистрирован законопроект об удалении 137-й статьи конституции, запрещающей размещение на территории страны ядерного оружия.
  • Для изменения конституции необходимо, чтобы проект был поддержан конституционным большинством (91 депутатом) в двух слушаниях.
  • Ранее газета Financial Times сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, включая ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В сейме Литвы зарегистрирован законопроект об удалении 137-й статьи конституции страны, запрещающей размещение на территории Литвы ядерного оружия, следует из базы актов литовского парламента.
Законопроект состоит из одного пункта, в котором предлагается "признать недействительной 137-ю статью". Законопроект поддержал 51 депутат из 141, что достаточно для регистрации.
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Изменение конституции должно быть в двух слушаниях поддержано конституционным большинством - 91 депутатом. Затем законопроект будет передан на подпись президенту.
Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
В настоящее время конституция Литвы запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения или иностранных военных баз, но политики, включая президента Гитанаса Науседу, не исключают возможности внесения поправок в основной закон, сообщает LRT.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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