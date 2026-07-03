Минпромторг рассказал о росте доли отечественных лекарств от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке в натуральном выражении по итогам 2025 года составила 79%.
- В России применяется более 170 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии.
- Более 75% таких наименований имеют технологическую возможность производства в России со стадии готовой лекарственной формы и выше.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке по итогам 2025 года почти достигла 80% и в настоящее время продолжает расти, сообщили РИА Новости в Минпромторге России.
"Доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме продаж составила 79% (в натуральном выражении- ред.) и 45,4% (в стоимостном - ред.) соответственно… Стоит отметить, что при растущем рынке данного сегмента лекарственных препаратов увеличивается доля отечественных", - рассказали в министерстве о рынке препаратов для лечения онкологии.
В Минпромторге добавили, что доля российских лекарств для лечения онкологии на рынке России в натуральном выражении выросла на 1,3 процентных пункта по итогам 2025 года.
В ведомстве отметили, что в России применяется более 170 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии. По данным на конец первого квартала, более 75% таких наименований имеют технологическую возможность производства в России со стадии готовой лекарственной формы и выше.
"По данным аналитических агентств, по итогам 2025 года общий объем продаж лекарственных препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний, в натуральном выражении составил 60,27 миллиона упаковок", - заключили в министерстве.
Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России
18 марта, 01:08