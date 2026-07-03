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В Крыму 14 районов и девять городов остались без света - РИА Новости, 03.07.2026
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21:03 03.07.2026
В Крыму 14 районов и девять городов остались без света

В Крыму отключения света из-за атак ВСУ затронули 14 районов и девять городов

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма.
  • Восстановление электроснабжения планируется до конца суток.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма, восстановление займет до конца суток, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры", - написал Гоцанюк в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток — к 00.00.
В частности, отключения затронули 14 районов Крыма, а также города Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
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Республика КрымСимферопольСаки (Крым)Юрий ГоцанюкВооруженные силы УкраиныФеодосия
 
 
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