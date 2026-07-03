В Крыму 14 районов и девять городов остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма.

Восстановление электроснабжения планируется до конца суток.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма, восстановление займет до конца суток, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

"Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры", - написал Гоцанюк в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток — к 00.00.