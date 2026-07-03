В Крыму 14 районов и девять городов остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма.
- Восстановление электроснабжения планируется до конца суток.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Отключения света из-за ударов ВСУ по энергообъектам затронули 14 районов и девять городов Крыма, восстановление займет до конца суток, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток — к 00.00.
В частности, отключения затронули 14 районов Крыма, а также города Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.