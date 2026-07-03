Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля

Согласно новым правилам, при отсутствии справки о доходах МФО обязана рассчитывать платежеспособность клиента по региональному нормативу и вычитать из этой суммы 10%. Это означает, что сумма займа, которую сможет получить заемщик, может оказаться меньше ожидаемой.