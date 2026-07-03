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Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля - РИА Новости, 03.07.2026
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02:10 03.07.2026
Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля

Аналитик Лагутенко: теперь МФО должны проверять заявленный доход клиента

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов рассказала директор компании "Деньги Сразу" Анна Лагутенко.
  • При отсутствии справки о доходах МФО обязана рассчитывать платежеспособность клиента по особой формуле.
  • Новый базовый стандарт Банка России запрещает МФО автоматически добавлять дополнительные услуги и использовать уловки с визуальным оформлением для скрытия невыгодных условий.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов, которые ужесточают требования к заемщикам и защищают их права. Теперь МФО не могут использовать заявленный доход клиента без его официального подтверждения. О том, что изменилось, агентству "Прайм" рассказала директор компании "Деньги Сразу" Анна Лагутенко.
Согласно новым правилам, при отсутствии справки о доходах МФО обязана рассчитывать платежеспособность клиента по региональному нормативу и вычитать из этой суммы 10%. Это означает, что сумма займа, которую сможет получить заемщик, может оказаться меньше ожидаемой.
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"Если справки нет, то в соответствии с нормативами расчета ПДН клиент может получить сумму займа меньше ожидаемой", — пояснила Лагутенко.
Кроме того, новый базовый стандарт Банка России запрещает МФО автоматически добавлять дополнительные услуги (страховки, юридическое сопровождение) — теперь на каждую из них нужно получать отдельное согласие клиента. Также организациям запрещено использовать уловки с визуальным оформлением, чтобы скрывать невыгодные условия.
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