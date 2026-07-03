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FIDE на год дисквалифицировала Владимира Крамника - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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17:15 03.07.2026 (обновлено: 17:47 03.07.2026)
FIDE на год дисквалифицировала Владимира Крамника

FIDE дисквалифицировала российского гроссмейстера Крамника на год

© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"Российский гроссмейстер Владимир Крамник на турнире "Шахматные звезды"
Российский гроссмейстер Владимир Крамник на турнире Шахматные звезды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики из-за его заявлений в отношении скончавшегося американца Даниэля Народицкого, сообщается на сайте FIDE.
В ноябре FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. До этого Крамник обвинял Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Комиссия по этике наложила на Крамника двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях. Последние 12 месяцев носят условный характер с испытательным сроком в три года. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Крамнику назначили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано в течение 21 дня.
"Палата установила, что поведение Крамника нарушало положения кодекса, касающиеся права на уважительное обращение, защиты достоинства личности, травли и кибертравли, психологического насилия. Комиссия пришла к выводу, что публичное обвинение в мошенничестве без достаточных доказательств наносит игрокам репутационный и психологический ущерб. Такое поведение несовместимо со стандартами, ожидаемыми от членов семьи FIDE", - говорится в заявлении.
Крамник является 14-м чемпионом мира по шахматам (2006-2007). В 2007 году он уступил титул индийцу Вишванатану Ананду.
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