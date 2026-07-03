Котяков объяснил преимущества добровольного страхования для самозанятых

Он отметил, что участие в добровольном страховании предоставляет россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством. В данном случае - выплату больничных. Люди уже начинают пользоваться этой системой, добавил министр.

Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании, в рамках которого они могут оформлять оплачиваемые больничные, стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.