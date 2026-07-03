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Котяков объяснил преимущества добровольного страхования для самозанятых - РИА Новости, 03.07.2026
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03:56 03.07.2026
Котяков объяснил преимущества добровольного страхования для самозанятых

Котяков: участие самозанятых в страховании дает им возможность получать выплаты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что участие самозанятых в добровольном страховании дает им возможность получать выплаты в случае болезни.
  • Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года.
  • Право на получение пособия возникает через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Участие самозанятых в добровольном страховании дает им возможность получать выплаты в случае болезни, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"(Добровольное страхование - ред.) дает возможность при наступлении страхового случая в виде болезни получать соответствующие выплаты в рамках предусмотренной системы. И тем самым обеспечивает достаток в случае, если нет возможности трудиться, то есть, если человек теряет свою трудоспособность", - сказал Котяков.
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Он отметил, что участие в добровольном страховании предоставляет россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством. В данном случае - выплату больничных. Люди уже начинают пользоваться этой системой, добавил министр.
Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании, в рамках которого они могут оформлять оплачиваемые больничные, стартовал с 1 января 2026 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
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