Комбат "Южной" группировки рассказал о состоянии ВСУ в Константиновке

"Те, кто сдавался в плен, мы их на месте допрашивали. Они говорили, что уже устали и не хотят воевать. У них, когда мы им логистику всю уже нарушили, они перестали там снабжаться той же водой, теми же продуктами, боеприпасами. То есть они готовы сдаться. Они говорят, мы уже устали воевать. Они не понимают, за что они воюют", - сказал комбат.