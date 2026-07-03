Комбат "Южной" группировки рассказал о состоянии ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Тяга сообщил о случаях сдачи в плен военнослужащих ВСУ в Константиновке.
- По словам комбата, военные ВСУ устали и не хотят воевать из-за нарушения логистики и снабжения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нарушение логистики и снабжения в Константиновке вынуждает военных ВСУ сдаваться, они перестают понимать, за что воюют, рассказал на видео Минобороны РФ командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Тяга.
"Те, кто сдавался в плен, мы их на месте допрашивали. Они говорили, что уже устали и не хотят воевать. У них, когда мы им логистику всю уже нарушили, они перестали там снабжаться той же водой, теми же продуктами, боеприпасами. То есть они готовы сдаться. Они говорят, мы уже устали воевать. Они не понимают, за что они воюют", - сказал комбат.
По его словам, были случаи, когда противник сдавался российским бойцам, но боевики ВСУ начинали применять по ним оружие и FPV-дроны.
В Константиновке ДНР штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ, сообщило накануне Минобороны.
ВС России завершают зачистку Константиновки от ВСУ
2 июля, 12:43