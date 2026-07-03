МИД КНР призвал надлежащим образом решить вопрос Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что вопрос прохода судов через Ормузский пролив должен быть решен с учетом опасений международного сообщества.

Государства Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.

Китай готов поддерживать взаимодействие с соответствующими странами и международным сообществом по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Вопрос прохода через Ормузский пролив нужно решить надлежащим образом с учетом опасений международного сообщества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.

"Ормузский пролив используется для международного судоходства, и скорейшее восстановление безопасного и свободного прохода через него отвечает интересам всех сторон", - заявил Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, какие размеры сборов Китай сочтет приемлемыми и есть ли у Пекина опасения, что это создаст международный прецедент.

Дипломат подчеркнул, что "вопрос прохода судов через Ормузский пролив должен быть решен надлежащим образом с учетом общих озабоченностей международного сообщества".

"Китай готов поддерживать взаимодействие с соответствующими странами и международным сообществом по этому вопросу", – указал Го Цзякунь.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.