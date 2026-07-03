Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал надлежащим образом решить вопрос Ормузского пролива - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 03.07.2026
МИД КНР призвал надлежащим образом решить вопрос Ормузского пролива

МИД КНР: вопрос Ормузского пролива нужно решить с учетом всех опасений

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что вопрос прохода судов через Ормузский пролив должен быть решен с учетом опасений международного сообщества.
  • Государства Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.
  • Китай готов поддерживать взаимодействие с соответствующими странами и международным сообществом по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Вопрос прохода через Ормузский пролив нужно решить надлежащим образом с учетом опасений международного сообщества, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что официальные лица из государств Персидского залива допускают возможность платы Ирану и Оману за проход судов через Ормузский пролив.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузом, пишут СМИ
Вчера, 00:23
"Ормузский пролив используется для международного судоходства, и скорейшее восстановление безопасного и свободного прохода через него отвечает интересам всех сторон", - заявил Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, какие размеры сборов Китай сочтет приемлемыми и есть ли у Пекина опасения, что это создаст международный прецедент.
Дипломат подчеркнул, что "вопрос прохода судов через Ормузский пролив должен быть решен надлежащим образом с учетом общих озабоченностей международного сообщества".
"Китай готов поддерживать взаимодействие с соответствующими странами и международным сообществом по этому вопросу", – указал Го Цзякунь.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Страны Персидского залива допустили плату за проход через Ормуз, пишут СМИ
2 июля, 19:24
 
В миреОрмузский проливИранКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала