Рейтинг@Mail.ru
Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 03.07.2026
Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших

Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших в Жуковском

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Кнороз стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 4,84 м.
  • В ходьбе на 10000 м среди мужчин победил Сергей Кожевников.
  • В метании копья среди женщин первое место заняла Татьяна Холодович из Белоруссии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россиянка Полина Кнороз стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.
Обладательница лучшего результата сезона в мире преодолела планку на высоте 4,84 м. Следом за ней расположились россиянки Татьяна Калинина (4,45) и Ирина Михайлова (4,35).
Результаты других дисциплин дня:
ходьба на 10000 м, мужчины: 1. Сергей Кожевников (Россия; 39 минут 57,69 секунды), 2. Алексей Лемонов (Россия; 40.15,46), 3. Артемий Вершинин (Россия; 40.23,86);
метание копья, женщины: 1. Татьяна Холодович (Белоруссия; 59,24 м), 2. Элла Кузнецова (Россия; 57,56 м), 3. Валерия Бездольная (Россия; 56,48 м);
метание диска, женщины: 1. Виолетта Игнатьева (Россия; 59,05 м), 2. Алина Никитенко (Белоруссия; 57,96 м), 3. Анастасия Мартынова (Россия; 57,04 м);
400 м, мужчины: 1. Алексей Данилов (Россия; 45,33), 2. Никита Рыбак (Россия; 46,20), 3. Максим Федяев (Россия; 46,70);
400 м, женщины: 1. Екатерина Живаева (Белоруссия; 51,91), 2. Милена Анохина (Россия; 52,13), 3. Анна Садовничева (Россия; 52,16).
Соревнования завершатся 5 июля.
Екатерина Гулиева (Поистогова) - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МОК отобрал медаль у бывшей россиянки на ОИ-2012 в забеге на 800 метров
22 июня, 19:04
 
Легкая атлетикаПолина КнорозСергей КожевниковАлексей Данилов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала