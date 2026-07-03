Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших

Краткий пересказ от РИА ИИ Полина Кнороз стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 4,84 м.

В ходьбе на 10000 м среди мужчин победил Сергей Кожевников.

В метании копья среди женщин первое место заняла Татьяна Холодович из Белоруссии.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россиянка Полина Кнороз стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.

Обладательница лучшего результата сезона в мире преодолела планку на высоте 4,84 м. Следом за ней расположились россиянки Татьяна Калинина (4,45) и Ирина Михайлова (4,35).

Результаты других дисциплин дня:

ходьба на 10000 м, мужчины: 1. Сергей Кожевников (Россия; 39 минут 57,69 секунды), 2. Алексей Лемонов (Россия; 40.15,46), 3. Артемий Вершинин (Россия; 40.23,86);

метание копья, женщины: 1. Татьяна Холодович (Белоруссия; 59,24 м), 2. Элла Кузнецова (Россия; 57,56 м), 3. Валерия Бездольная (Россия; 56,48 м);

метание диска, женщины: 1. Виолетта Игнатьева (Россия; 59,05 м), 2. Алина Никитенко (Белоруссия; 57,96 м), 3. Анастасия Мартынова (Россия; 57,04 м);

400 м, мужчины: 1. Алексей Данилов (Россия; 45,33), 2. Никита Рыбак (Россия; 46,20), 3. Максим Федяев (Россия; 46,70);

400 м, женщины: 1. Екатерина Живаева (Белоруссия; 51,91), 2. Милена Анохина (Россия; 52,13), 3. Анна Садовничева (Россия; 52,16).