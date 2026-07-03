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Командующий группировкой "Север" рассказал об успехах в зоне СВО в июне - РИА Новости, 03.07.2026
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Командующий группировкой "Север" рассказал об успехах в зоне СВО в июне

В июне под контроль группировки "Север" перешло около 230 кв км территории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под контроль группировки «Север» перешло около 230 квадратных километров территорий в июне.
  • В полосе ответственности группировки «Север» было освобождено 8 населенных пунктов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В июне под контроль группировки "Север" перешло около 230 квадратных километров территорий, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров.
"За прошедший месяц во всей полосе ответственности группировки войск "Север" под российский контроль перешло около 230 квадратных километров территорий, освобождено 8 населенных пунктов", - сообщил Никифоров.
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