Командующий группировкой "Север" рассказал об успехах в зоне СВО в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под контроль группировки «Север» перешло около 230 квадратных километров территорий в июне.
- В полосе ответственности группировки «Север» было освобождено 8 населенных пунктов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В июне под контроль группировки "Север" перешло около 230 квадратных километров территорий, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Север" Евгений Никифоров.
"За прошедший месяц во всей полосе ответственности группировки войск "Север" под российский контроль перешло около 230 квадратных километров территорий, освобождено 8 населенных пунктов", - сообщил Никифоров.