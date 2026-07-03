Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, несмотря на отсутствие успехов.
- В рамках информационной кампании демонстрируются мнимые успехи формирований ВСУ, а освобожденные российскими войсками территории скрываются под формулировкой «Перешли в серую зону».
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.
"Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициатив и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводит информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирований ВСУ, а территории, освобожденные российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой "Перешли в серую зону", - сказал он в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.