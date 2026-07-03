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В Киеве парень забросал помидорами депутата Рады - РИА Новости, 03.07.2026
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19:03 03.07.2026
В Киеве парень забросал помидорами депутата Рады

В Киеве парень забросал помидорами депутата Рады Тищенко

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парня в Киеве задержали за то, что он забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко после заседания суда.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен (225 тысяч долларов).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Парень в Киеве забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении, после заседания суда по избранию меры пресечения парламентарию, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен (225 тысяч долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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"Парень забросал депутата Тищенко помидорами после суда, где ему назначили 10 миллионов гривен залога по делу о "крышевании" мошеннических колл-центров. Тищенко попытался напасть на парня, но тот убежал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 29 июня о том, что депутат Рады Тищенко подозревается в вымогательстве более миллиона долларов взятки, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах. В августе 2023 года депутат попросил у гражданина более 1 миллиона долларов, взамен обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого гражданина и не препятствовать работе других. Кроме того, депутат легализовал 280,7 тысячи долларов незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка она не имела, а фактической передачи средств не произошло.
Госбюро расследований Украины 25 июня 2024 года сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В мае 2025 года ему изменили на ночной домашний арест.
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В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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