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"На последнем издыхании": СМИ оценили удары возмездия по Киеву - РИА Новости, 03.07.2026
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"На последнем издыхании": СМИ оценили удары возмездия по Киеву

AD: на Западе замалчивают террористический характер ударов Украины по России

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание AntiDiplomatico утверждает, что западные медиа скрывают разницу между действиями Москвы и Киева.
  • По мнению издания, Россия наносит удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре, в то время как Украина атакует гражданские объекты.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Западные медиа умышленно скрывают принципиальную разницу между действиями Москвы и Киева, замалчивая террористические атаки Украины по мирным гражданам и игнорируя успех высокоточных ударов России, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Разница между подходами Москвы и Киева заслуживает того, чтобы ее подчеркнуть. С одной стороны — киевский режим, который обстреливает гражданские объекты, убивает подростков и детей, сеет террор среди российского населения без какой-либо военной необходимости, а исключительно ради того, чтобы вызвать страх и недовольство среди людей. С другой стороны — Россия, которая наносит удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре и заводам, производящим оружие, которым киевский режим продолжает убивать. Эту разницу западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, тщательно скрывают и не показывают", — указывается в публикации.
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По словам автора, вчерашняя российская атака возмездия стала серьезным шагом в вопросе уничтожения военного арсенала Украины.
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"Цель этих ударов четко прослеживается: демонтировать производственный потенциал, который держит на плаву находящиеся на последнем издыхании ВСУ", — резюмирует издание.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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