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Хуситы пригрозили ударами по саудовским аэропортам - РИА Новости, 03.07.2026
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18:59 03.07.2026
Хуситы пригрозили ударами по саудовским аэропортам

Хуситы пригрозили ударами по аэропортам Саудовской Аравии

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo
Хуситы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесет удары по аэропортам Саудовской Аравии в случае повторного вторжения ее военных самолетов в воздушное пространство Йемена.
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесет удары аэропортам Саудовской Аравии в случае повторного вторжения в воздушное пространство Йемена ее военных самолетов.
Ранее движение сообщило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые пытались помешать посадке гражданского самолета из Ирана в международном аэропорту Саны.
"Мы предупреждаем саудовского противника, что любая новая попытка нарушения нашего воздушного пространства или любой акт агрессии против нашей страны повлекут за собой всеобъемлющий ответный удар по его аэропортам и объектам, имеющим жизненно важное значение, как на суше, так и на море", - сказал в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он также поблагодарил Иран за прорыв установленной с 2015 года блокады северного Йемена со стороны Саудовской Аравии.
"Мы не намерены бесконечно мириться с продолжением несправедливой саудовско-американской блокады нашей страны и предпримем все законные меры для ее прекращения", - сказал Сариа.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Хуситы открыли огонь по саудовским самолетам над Йеменом
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