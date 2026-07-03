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Хуситы открыли огонь по саудовским самолетам над Йеменом - РИА Новости, 03.07.2026
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18:56 03.07.2026
Хуситы открыли огонь по саудовским самолетам над Йеменом

Хуситов заявили, что открыли огонь во военным самолетам Саудовской Аравии

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии.
  • Саудовские самолеты пытались помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны.
  • Хуситы заявили, что продолжат воздушное сообщение с Ираном и поблагодарили Иран за прорыв воздушной блокады.
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые пытались помешать посадке гражданского самолета из Ирана в международном аэропорту Саны.
"Сегодня группа боевых самолетов саудовского противника нарушила воздушное пространство Йемена, пытаясь помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны... Мы выпустили по самолетам саудовского противника несколько зенитных ракет и вынудили их покинуть воздушное пространство", - сказал в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, борту самолета находились более 200 граждан Йемена, в том числе те, кто не мог выехать из Ирана из-за военных действий, проходившие там лечение раненые и больные. На этом самолете в Иран также должны были отправиться члены официальной делегации хуситов для участия в похоронах бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Представитель хуситов заверил, что воздушное сообщение между Саной и Тегераном продолжится, поблагодарив Иран за прорыв воздушной блокады, которая с 2015 года была установлена Эр-Риядом.
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В миреИранЙеменСанаАнсар Алла
 
 
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