Хуситы открыли огонь по саудовским самолетам над Йеменом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии.
- Саудовские самолеты пытались помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны.
- Хуситы заявили, что продолжат воздушное сообщение с Ираном и поблагодарили Иран за прорыв воздушной блокады.
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые пытались помешать посадке гражданского самолета из Ирана в международном аэропорту Саны.
"Сегодня группа боевых самолетов саудовского противника нарушила воздушное пространство Йемена, пытаясь помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны... Мы выпустили по самолетам саудовского противника несколько зенитных ракет и вынудили их покинуть воздушное пространство", - сказал в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, борту самолета находились более 200 граждан Йемена, в том числе те, кто не мог выехать из Ирана из-за военных действий, проходившие там лечение раненые и больные. На этом самолете в Иран также должны были отправиться члены официальной делегации хуситов для участия в похоронах бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Представитель хуситов заверил, что воздушное сообщение между Саной и Тегераном продолжится, поблагодарив Иран за прорыв воздушной блокады, которая с 2015 года была установлена Эр-Риядом.