Хуситы открыли огонь по саудовским самолетам над Йеменом

ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по военным самолетам Саудовской Аравии, которые пытались помешать посадке гражданского самолета из Ирана в международном аэропорту Саны.

По его словам, борту самолета находились более 200 граждан Йемена, в том числе те, кто не мог выехать из Ирана из-за военных действий, проходившие там лечение раненые и больные. На этом самолете в Иран также должны были отправиться члены официальной делегации хуситов для участия в похоронах бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.