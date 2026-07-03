Представители российских мусульман отправились на прощание с Хаменеи

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампреды Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев, а также представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отправились в Иран на церемонию прощания с погибшим экс-лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщили в религиозных организациях.

"По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина его заместители муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев прибыли в Иран для участия в церемонии прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи… Представители ДУМ РФ выразили братскому иранскому народу слова соболезнования", – сообщил сайт Духовного управления мусульман РФ.

Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана: в Тегеране, Куме и родном для Хаменеи Мешхеде, а также в двух священных для мусульман-шиитов иракских городах Кербеле и Неджефе. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.