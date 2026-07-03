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Представители российских мусульман отправились на прощание с Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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16:19 03.07.2026
Представители российских мусульман отправились на прощание с Хаменеи

Аббясов и Галеев отправились на прощание с Али Хаменеи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампреды Духовного управления мусульман России и представитель Духовного собрания мусульман России отправились в Иран на церемонию прощания с погибшим экс-лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зампреды Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев, а также представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отправились в Иран на церемонию прощания с погибшим экс-лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщили в религиозных организациях.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне ударов и неопределенной ситуации с перемирием провести не удалось, поэтому власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры.
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"По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина его заместители муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев прибыли в Иран для участия в церемонии прощания с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи… Представители ДУМ РФ выразили братскому иранскому народу слова соболезнования", – сообщил сайт Духовного управления мусульман РФ.
Визит делегации, добавили в ДУМ РФ, проходит по приглашению иранской стороны и при поддержке посольства Ирана в России.
"По поручению главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова в траурной церемонии принимает участие муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад", – сообщил Telegram-канал ДСМР.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана: в Тегеране, Куме и родном для Хаменеи Мешхеде, а также в двух священных для мусульман-шиитов иракских городах Кербеле и Неджефе. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
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ИранРоссияАли ХаменеиРушан АббясовРавиль Гайнутдин
 
 
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