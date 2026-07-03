Многодневная церемония прощания с Хаменеи началась с молитвы в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тегеране началась многодневная церемония прощания с покойным духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

В церемонии примут участие представители порядка 100 стран, включая российских делегатов во главе с Дмитрием Медведевым.

Прощание продлится до 9 июля и охватит несколько городов Ирана и Ирака.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Многодневная церемония прощания с покойным духовным лидером Ирана Али Хаменеи, в которой ожидается участие миллионов иранцев и иностранных гостей, началась в пятницу с молитвы в Тегеране в мавзолее Хомейни, передает корреспондент РИА Новости.

Иранские политические и религиозные деятели, иностранные гости по очереди подходят к гробу с телом Хаменеи , чтобы проститься с ним. Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения церемонии.

Ранее МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Отдать дань уважения аятолле приедут и российские делегаты. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана "неправильную позицию".

Отдельно - уже на следующий день - начнутся народные мероприятия, которые продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.

С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего - 6 июля - по городу пройдет похоронная процессия.

Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке - двух священных для шиитов городах - Кербеле и Неджефе. Девятого июля тело аятоллы вернется обратно в Иран, он будет похоронен в родном Мешхеде - спустя более чем через четыре месяца после гибели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.