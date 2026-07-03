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В Молдавии ждут смены курса страны в интересах народа, заявила оппозиция - РИА Новости, 03.07.2026
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12:22 03.07.2026
В Молдавии ждут смены курса страны в интересах народа, заявила оппозиция

Караман: в Молдавии ждут не отставок, а смены курса страны в интересах народа

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.
  • Лидер оппозиционной партии коммунистов Диана Караман заявила, что граждане Молдавии ожидают не перестановок в правительстве, а изменения курса страны в интересах народа.
  • Диана Караман назвала отставку премьер-министра закономерным продолжением политики правящей партии.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии коммунистов Молдавии Диана Караман заявила, что сограждане ожидают не перестановок в правительстве, а изменения курса страны в интересах народа.
Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.
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"Однако отставка премьер-министра не снимает ответственности с правящей партии и лично Майи Санду. Граждане Республики Молдова ожидают не кадровых перестановок, а принципиального изменения курса страны в интересах всего молдавского народа", - заявила Караман журналистам, комментируя отставку Мунтяну.
По ее словам, эта отставка стала закономерным продолжением политики правящей партии "Действие и солидарность", которая сопровождалась "некомпетентностью, чередой скандалов, сомнительных кадровых назначений, повальной коррупции и утратой доверия граждан".
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