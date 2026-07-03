В Молдавии ждут смены курса страны в интересах народа, заявила оппозиция

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку.

Лидер оппозиционной партии коммунистов Диана Караман заявила, что граждане Молдавии ожидают не перестановок в правительстве, а изменения курса страны в интересах народа.

Диана Караман назвала отставку премьер-министра закономерным продолжением политики правящей партии.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии коммунистов Молдавии Диана Караман заявила, что сограждане ожидают не перестановок в правительстве, а изменения курса страны в интересах народа.

Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.

"Однако отставка премьер-министра не снимает ответственности с правящей партии и лично Майи Санду. Граждане Республики Молдова ожидают не кадровых перестановок, а принципиального изменения курса страны в интересах всего молдавского народа", - заявила Караман журналистам, комментируя отставку Мунтяну.