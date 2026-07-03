Юрист рассказала, кто может перевестись на неполный рабочий день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Согласно статье 93 ТК РФ, работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида — до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
- Женщина может работать на условиях неполной занятости во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (часть 3 статьи 256 ТК РФ).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Молодая мать, беременная женщина и опекун ребенка до 14 лет, а также ухаживающие за больным родственником могут перевестись работать на неполный рабочий день, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.
"Согласно статье 93 ТК РФ, работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением", - сказала Балдина.
По ее словам, женщина также может работать на условиях неполной занятости во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (часть 3 статьи 256 ТК РФ).
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