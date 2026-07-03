Юрист рассказала, кто может перевестись на неполный рабочий день

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Молодая мать, беременная женщина и опекун ребенка до 14 лет, а также ухаживающие за больным родственником могут перевестись работать на неполный рабочий день, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.