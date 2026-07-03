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В Тегеране проходит митинг в поддержку руководства страны - РИА Новости, 03.07.2026
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21:09 03.07.2026
В Тегеране проходит митинг в поддержку руководства страны

Митинг в поддержку иранского руководства проходит в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Ирана проходит митинг в поддержку иранского руководства перед началом народного прощания с Али Хаменеи.
  • Прощание с ним началось 3 июля, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
  • Участники митинга собираются на площади Вали-Аср каждый день с начала войны (с США и Израилем), и некоторые из них планируют принять участие в церемонии прощания с аятоллой.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Митинг в поддержку иранского руководства проходит на одной из центральных площадей столицы Ирана перед началом народного прощания с экс-лидером страны Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
"Да, митинг проходит отдельно от завтрашней церемонии, мы собираемся здесь каждый день с первого же дня войны (с США и Израилем - ред.). И так не только на этой площади (Вали-Аср), но и на других", - пояснил агентству один из участников по имени Али.
Большой плакат, растянутый на здании перед площадью, гласит: "Последняя встреча", напоминая, что 4-5 июля иранцы смогут проститься с погибшим аятоллой в большом религиозном комплексе имени Имама Хомейни.
"Всю ночь будем здесь и прям отсюда завтра пойдем (на церемонию прощания - ред.)", - отшучивается он, говоря о своем участии.
Другой мужчина по имени Реза подтвердил, что на площади проходит митинг в поддержку руководства Ирана. Он также собирается проститься с аятоллой, но планирует это сделать ближе к вечеру, когда будет прохладнее, поскольку днем на улицах Тегерана в последние дни стоит 40-градусная жара.
Участников митинга не так много - несколько десятков человек, но это постоянная текучка - проезжающие на мотоциклах и автомобилях иногда останавливаются послушать религиозные песнопения, в ритм которым мужчина старается размахивает большим иранским флагом, как и девушки, стоящие на одном из съездов площади, как будто бы зазывая проезжих присоединиться к мероприятию.
При этом среди девушек есть и свободно стоящие с непокрытой головой, хотя нормы женского дресс-кода требуют обратного.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
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