В Тегеране проходит митинг в поддержку руководства страны

Краткий пересказ от РИА ИИ В столице Ирана проходит митинг в поддержку иранского руководства перед началом народного прощания с Али Хаменеи.

Прощание с ним началось 3 июля, а основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде.

Участники митинга собираются на площади Вали-Аср каждый день с начала войны (с США и Израилем), и некоторые из них планируют принять участие в церемонии прощания с аятоллой.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Митинг в поддержку иранского руководства проходит на одной из центральных площадей столицы Ирана перед началом народного прощания с экс-лидером страны Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.

"Да, митинг проходит отдельно от завтрашней церемонии, мы собираемся здесь каждый день с первого же дня войны (с США Израилем - ред.). И так не только на этой площади (Вали-Аср), но и на других", - пояснил агентству один из участников по имени Али.

Большой плакат, растянутый на здании перед площадью, гласит: "Последняя встреча", напоминая, что 4-5 июля иранцы смогут проститься с погибшим аятоллой в большом религиозном комплексе имени Имама Хомейни.

"Всю ночь будем здесь и прям отсюда завтра пойдем (на церемонию прощания - ред.)", - отшучивается он, говоря о своем участии.

Другой мужчина по имени Реза подтвердил, что на площади проходит митинг в поддержку руководства Ирана. Он также собирается проститься с аятоллой, но планирует это сделать ближе к вечеру, когда будет прохладнее, поскольку днем на улицах Тегерана в последние дни стоит 40-градусная жара.

Участников митинга не так много - несколько десятков человек, но это постоянная текучка - проезжающие на мотоциклах и автомобилях иногда останавливаются послушать религиозные песнопения, в ритм которым мужчина старается размахивает большим иранским флагом, как и девушки, стоящие на одном из съездов площади, как будто бы зазывая проезжих присоединиться к мероприятию.

При этом среди девушек есть и свободно стоящие с непокрытой головой, хотя нормы женского дресс-кода требуют обратного.