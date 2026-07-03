ЕС в июне нарастил импорт СПГ из России на десять процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Импорт СПГ из России в Евросоюз в июне вырос на 9,9% и составил 2,169 миллиарда кубометров.

Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в Евросоюз в июне был нулевым второй месяц подряд.

Поставки СПГ из американских стран в Евросоюз в июне снизились на 24,6%, а с начала года увеличились на 3,4%.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в июне вырос на 10% по сравнению с июнем прошлого года, составив 2,169 миллиарда кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока второй месяц подряд на нуле, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжают держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то, что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России. Так, по итогам июня поставки СПГ из России составили 2,169 миллиарда кубометров, увеличившись на 9,9%.

Импорт Евросоюзом СПГ из России в январе-июне составил 13,412 миллиарда кубометров, увеличившись на 17,4% в годовом выражении.

Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в июне были нулевыми второй месяц подряд на фоне приостановки производства в Катаре, в январе-июне - упали в 2,5 раза, до 2,601 миллиарда кубометров.

Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в июне составил 5,78 миллиарда кубометров, снизившись на 24,6%, а в январе-июне - 44,786 миллиарда кубометров, увеличившись на 3,4%.