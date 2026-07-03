Рейтинг@Mail.ru
ЕС в июне нарастил импорт СПГ из России на десять процентов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 03.07.2026 (обновлено: 10:29 03.07.2026)
ЕС в июне нарастил импорт СПГ из России на десять процентов

РИА Новости: импорт СПГ из России в ЕС в июне вырос на десять процентов

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт СПГ из России в Евросоюз в июне вырос на 9,9% и составил 2,169 миллиарда кубометров.
  • Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в Евросоюз в июне был нулевым второй месяц подряд.
  • Поставки СПГ из американских стран в Евросоюз в июне снизились на 24,6%, а с начала года увеличились на 3,4%.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в июне вырос на 10% по сравнению с июнем прошлого года, составив 2,169 миллиарда кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока второй месяц подряд на нуле, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжают держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то, что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России. Так, по итогам июня поставки СПГ из России составили 2,169 миллиарда кубометров, увеличившись на 9,9%.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
СМИ: ЕС не нашел деньги на отопление внешнеполитической службы в 2023 году
2 июля, 10:06
Импорт Евросоюзом СПГ из России в январе-июне составил 13,412 миллиарда кубометров, увеличившись на 17,4% в годовом выражении.
Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в июне были нулевыми второй месяц подряд на фоне приостановки производства в Катаре, в январе-июне - упали в 2,5 раза, до 2,601 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в июне составил 5,78 миллиарда кубометров, снизившись на 24,6%, а в январе-июне - 44,786 миллиарда кубометров, увеличившись на 3,4%.
Поставки из стран Африки в июне составили 1,299 миллиарда кубометров, что на 34,5% ниже, чем в июне прошлого года, в январе-июне - понизились на 23,1%, до 7,125 миллиарда кубометров.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Европа третий месяц подряд снижает импорт СПГ
2 июля, 10:27
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокКатарЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала