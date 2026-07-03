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В Сбербанке рассказали, как ИИ будет помогать людям с финансами - РИА Новости, 03.07.2026
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17:29 03.07.2026
В Сбербанке рассказали, как ИИ будет помогать людям с финансами

Сбербанк: ИИ-ассистенты будут помогать людям с принятием финансовых решений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие два-три года ИИ-ассистенты будут помогать людям с принятием финансовых решений, например, анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок.
  • Сроки массового перехода на новые технологии напрямую зависят от уровня доверия к ним.
  • Среди главных задач, которые будет решать ИИ, — контроль финансов, анализ трат, помощь в выборе инвестиционной стратегии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие два-три года будет помогать людям с принятием финансовых решений, например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.
"Мы увидим набор решений для клиентов на базе ИИ, прежде всего в виде ассистентов, которые помогают клиенту в финансовых вопросах или дают ему консультации и советы, анализируют банковские операции", – сказал топ-менеджер банка.
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По его оценке, в ближайшие два-три года рынок увидит первые примеры широкого применения таких помощников. Однако сроки массового перехода на новые технологии напрямую зависят от уровня доверия к ним, уточнил Царев.
"Мы знаем, что есть классическая пирамида: инноваторы, ранние последователи, поздние последователи, консерваторы. Понятно, что будут клиенты, которые пробуют все новое, последние технологии. Но есть те, кто не очень любит пробовать что-то новое. Всегда останутся те, кто будет пользоваться только чем-то проверенным и гарантированным", – отметил он.
Среди главных задач, которые будет решать ИИ, – контроль финансов, анализ трат, помощь в выборе инвестиционной стратегии, перечислил топ-менеджер. Кроме того, ИИ-ассистенты смогут давать превентивные советы – например, отговаривать от импульсивных покупок, добавил Царев.
Он посоветовал не бояться применять нейросети в повседневной жизни, например, для работы с документами или решения рутинных задач. Регулярное использование ИИ снижает страх перед технологиями, указал собеседник агентства.
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