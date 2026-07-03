В Сбербанке рассказали, как ИИ будет помогать людям с финансами

Краткий пересказ от РИА ИИ В ближайшие два-три года ИИ-ассистенты будут помогать людям с принятием финансовых решений, например, анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок.

Сроки массового перехода на новые технологии напрямую зависят от уровня доверия к ним.

Среди главных задач, которые будет решать ИИ, — контроль финансов, анализ трат, помощь в выборе инвестиционной стратегии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие два-три года будет помогать людям с принятием финансовых решений, например, ИИ-ассистенты будут анализировать банковские операции и отговаривать от импульсивных покупок, рассказал РИА Новости первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Мы увидим набор решений для клиентов на базе ИИ, прежде всего в виде ассистентов, которые помогают клиенту в финансовых вопросах или дают ему консультации и советы, анализируют банковские операции", – сказал топ-менеджер банка.

По его оценке, в ближайшие два-три года рынок увидит первые примеры широкого применения таких помощников. Однако сроки массового перехода на новые технологии напрямую зависят от уровня доверия к ним, уточнил Царев

"Мы знаем, что есть классическая пирамида: инноваторы, ранние последователи, поздние последователи, консерваторы. Понятно, что будут клиенты, которые пробуют все новое, последние технологии. Но есть те, кто не очень любит пробовать что-то новое. Всегда останутся те, кто будет пользоваться только чем-то проверенным и гарантированным", – отметил он.

Среди главных задач, которые будет решать ИИ, – контроль финансов, анализ трат, помощь в выборе инвестиционной стратегии, перечислил топ-менеджер. Кроме того, ИИ-ассистенты смогут давать превентивные советы – например, отговаривать от импульсивных покупок, добавил Царев.