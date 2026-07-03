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В Сирии пять человек погибли при взрыве мины у аэродрома Т-4 - РИА Новости, 03.07.2026
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21:25 03.07.2026
В Сирии пять человек погибли при взрыве мины у аэродрома Т-4

В Хомсе при детонации мины в районе аэродрома Т-4 погибли пять человек

© REUTERS / Yamam Al ShaarПолиция в Сирии
Полиция в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Полиция в Сирии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе военного аэродрома Т-4 в провинции Хомс произошла детонация мины, в результате которой погибли пять человек.
  • По предварительным данным, погибшие незаконно проникли на территорию, прилегающую к аэродрому.
БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Детонация мины в районе военного аэродрома Т-4 в провинции Хомс привела к гибели пяти человек, сообщает пресс-служба провинции.
"Инженерные подразделения сирийской армии сегодня обнаружили тела пяти человек в районе аэродрома Т-4 на трассе ХомсПальмира во время проведения планового прочесывания местности", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, погибшие несколько дней назад незаконно проникли на территорию, прилегающую к аэродрому, где подорвались на мине.
Согласно сообщению, также в результате детонации мины 27 июня один ребенок погиб и еще двое получили ранения.
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