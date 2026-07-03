В Сирии пять человек погибли при взрыве мины у аэродрома Т-4

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе военного аэродрома Т-4 в провинции Хомс произошла детонация мины, в результате которой погибли пять человек.

По предварительным данным, погибшие незаконно проникли на территорию, прилегающую к аэродрому.

БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости. Детонация мины в районе военного аэродрома Т-4 в провинции Хомс привела к гибели пяти человек, сообщает пресс-служба провинции.

"Инженерные подразделения сирийской армии сегодня обнаружили тела пяти человек в районе аэродрома Т-4 на трассе Хомс Пальмира во время проведения планового прочесывания местности", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, погибшие несколько дней назад незаконно проникли на территорию, прилегающую к аэродрому, где подорвались на мине.