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Список кандидатов в заксобрание Омской области от ЕР возглавил Хоценко - РИА Новости, 03.07.2026
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18:32 03.07.2026
Список кандидатов в заксобрание Омской области от ЕР возглавил Хоценко

Список кандидатов в заксобрание Омской области от ЕР возглавил Виталий Хоценко

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил список кандидатов от партии «Единая Россия» в региональное заксобрание.
  • Среди кандидатов в депутаты — действующие политики, а также ветераны СВО.
  • Выборы в региональное заксобрание Омской области назначены на 20 сентября.
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в региональное заксобрание сообщили на сайте областного отделения партии.
Среди кандидатов также действующий председатель законодательного собрания региона Александр Артемов, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Вадим Бережной, хоккеист и заслуженный тренер России Евгений Шастин а также Герой России Дмитрий Перминов. Хоценко уточнил, что среди кандидатов есть как опытные депутаты, так и новые лица. В этом году список кандидатов пополнился ветеранами СВО.
"Список выдвинутых кандидатов в депутаты законодательного собрания Омской области восьмого созыва по единому областному избирательному округу. Общеобластная часть: Хоценко Виталий Павлович", - сообщили на сайте.
Выборы в региональное заксобрание назначены на 20 сентября.
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ПолитикаОмская областьРоссияВиталий ХоценкоВадим БережнойЕдиная Россия
 
 
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