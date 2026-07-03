Список кандидатов в заксобрание Омской области от ЕР возглавил Хоценко

Среди кандидатов также действующий председатель законодательного собрания региона Александр Артемов, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Вадим Бережной, хоккеист и заслуженный тренер России Евгений Шастин а также Герой России Дмитрий Перминов. Хоценко уточнил, что среди кандидатов есть как опытные депутаты, так и новые лица. В этом году список кандидатов пополнился ветеранами СВО.