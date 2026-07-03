Список кандидатов в заксобрание Омской области от ЕР возглавил Хоценко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил список кандидатов от партии «Единая Россия» в региональное заксобрание.
- Среди кандидатов в депутаты — действующие политики, а также ветераны СВО.
- Выборы в региональное заксобрание Омской области назначены на 20 сентября.
ОМСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в региональное заксобрание сообщили на сайте областного отделения партии.
Среди кандидатов также действующий председатель законодательного собрания региона Александр Артемов, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Вадим Бережной, хоккеист и заслуженный тренер России Евгений Шастин а также Герой России Дмитрий Перминов. Хоценко уточнил, что среди кандидатов есть как опытные депутаты, так и новые лица. В этом году список кандидатов пополнился ветеранами СВО.
"Список выдвинутых кандидатов в депутаты законодательного собрания Омской области восьмого созыва по единому областному избирательному округу. Общеобластная часть: Хоценко Виталий Павлович", - сообщили на сайте.
Выборы в региональное заксобрание назначены на 20 сентября.