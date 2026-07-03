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Путину показали кадры освобожденной Константиновки - РИА Новости, 03.07.2026
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23:58 03.07.2026
Путину показали кадры освобожденной Константиновки

Грунис показал Путину кадры освобожденной Константиновки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ и командующими группировками войск.
  • Командир 4-й бригады «Южной» группировки войск Антон Грунис показал Путину кадры освобожденной Константиновки, снятые с беспилотников.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир 4-й бригады "Южной" группировки войск Антон Грунис показал президенту России Владимиру Путину кадры освобожденной Константиновки с беспилотников.
Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ и командующими группировками войск.
"Знаю, что у вас в зоне вашей ответственности, в том числе и в Константиновке, работают и летательные аппараты. Мы можем посмотреть, вы могли бы мне показать Константиновку с помощью этих дронов?" - сказал Путин во время совещания.
Грунис продемонстрировал главе государства кадры с БПЛА, на которых была показана освобожденный от ВСУ город Константиновка.
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