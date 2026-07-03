В Госдуме оценили новые правила СФР по обеспечению инвалидов протезами

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода.

Установлены более жесткие сроки принятия решений по заявлениям и более четкий список причин для отказа.

По новым правилам станет проще отслеживать статус заявки.

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Новые правила Социального фонда России (СФР) по обеспечению инвалидов и ветеранов протезами и услугами являются позитивным шагом, который сделает всю систему более эффективной и оперативной, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Что касается сроков предоставления услуг, то объективно ситуация у нас сейчас намного лучше в сравнении с тем, что было, скажем, еще лет пять-шесть назад. Но отдельные проволочки все еще имеют место, поэтому такое четкое определение сроков — это, безусловно, позитивный шаг, который сделает всю систему более эффективной и оперативной", - сказал Нилов "Парламентской газете"

Отмечается, что Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации (ТСР), протезами, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода.

А также установил более жесткие сроки принятия решений по заявлениям и более четкий список причин для отказа - не удалось подтвердить личность человека или его представителя, если подавший заявку уже имеет ТСР, или не имеет соответствующего льготного статуса или не хватает документов.