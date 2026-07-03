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В Госдуме оценили новые правила СФР по обеспечению инвалидов протезами - РИА Новости, 03.07.2026
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18:39 03.07.2026 (обновлено: 20:25 03.07.2026)
В Госдуме оценили новые правила СФР по обеспечению инвалидов протезами

Нилов: правила по обеспечению инвалидов ТСР сделают систему более эффективной

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода.
  • Установлены более жесткие сроки принятия решений по заявлениям и более четкий список причин для отказа.
  • По новым правилам станет проще отслеживать статус заявки.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Новые правила Социального фонда России (СФР) по обеспечению инвалидов и ветеранов протезами и услугами являются позитивным шагом, который сделает всю систему более эффективной и оперативной, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Что касается сроков предоставления услуг, то объективно ситуация у нас сейчас намного лучше в сравнении с тем, что было, скажем, еще лет пять-шесть назад. Но отдельные проволочки все еще имеют место, поэтому такое четкое определение сроков — это, безусловно, позитивный шаг, который сделает всю систему более эффективной и оперативной", - сказал Нилов "Парламентской газете".
Отмечается, что Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации (ТСР), протезами, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода.
А также установил более жесткие сроки принятия решений по заявлениям и более четкий список причин для отказа - не удалось подтвердить личность человека или его представителя, если подавший заявку уже имеет ТСР, или не имеет соответствующего льготного статуса или не хватает документов.
Уточняется, что по новым правилам станет проще отслеживать статус заявки - на "Госуслугах", по телефону, через МФЦ, в отделении СФР или по электронной и обычной почте.
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