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В Госдуме объяснили отставку премьера Молдавии коррупционными скандалами - РИА Новости, 03.07.2026
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18:25 03.07.2026 (обновлено: 20:24 03.07.2026)
В Госдуме объяснили отставку премьера Молдавии коррупционными скандалами

Депутат Затулин: отставка премьера Молдавии связана с коррупционными скандалами

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Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку.
  • Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин связал отставку с коррупционными скандалами.
  • Он считает, что отставка Мунтяну не приведет к смене курса и является отражением противоречий в лагере президента Молдавии Майи Санду.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявление об отставке премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну связана с коррупционными скандалами, которые являются "постоянным элементом жизни" в Молдавии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее премьер-министр Молдавии Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Насколько я понимаю, оно связано с коррупционными скандалами, которые являются постоянным элементом жизни в Республике Молдова", - сказал Затулин "Парламентской газете".
Депутат также назвал Мунтяну человеком, который пришел на эту роль исключительно потому, что он тесно связан с Западом и делал на Западе свою предпринимательскую карьеру.
"То есть это персонаж, который призван был на эту роль исключительно для того, чтобы проводить курс на разрыв с Россией и евразийским пространством", - отметил политик.
Парламентарий считает, что его отставка вряд ли приведет к какой-то перемене курса. По его словам, она скорее является отражением противоречий в лагере президента Молдавии Майи Санду.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование, в рамках которого установило, что двоюродная сестра президента Молдавии Майи Санду Анастасии Табурчану, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, не появляясь при этом на рабочем месте. Она уволилась, пообещала вернуть деньги, а также была исключена из правящей партии "Действие и солидарность".
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