В ГД предложили уведомлять о необходимости визита к врачу через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомлений о необходимости визита к врачу по результатам анализов.

Уведомление не будет содержать медицинский диагноз или рекомендации по лечению, его задача — помочь понять, что результат требует внимания врача.

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит сократить время до обращения к врачу и снизить риск позднего выявления заболеваний.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" и в личном кабинете "Мое здоровье" сервис уведомлений о необходимости визита к врачу по результатам анализов.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным проработать запуск на портале Госуслуг и в личном кабинете пациента "Мое здоровье" сервиса автоматических уведомлений о необходимости обратиться к врачу соответствующего профиля по результатам лабораторных исследований", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что такой сервис мог бы выявлять клинически значимые отклонения лабораторных показателей от референсных значений, указанных в протоколе исследования.

Они уточнили, что уведомление не должно содержать медицинский диагноз, назначение лечения, рекомендацию по самостоятельному приему лекарственных препаратов или окончательную медицинскую оценку состояния пациента. По их словам, задача уведомления - помочь понять, что результат требует внимания врача, и упростить дальнейший путь к медицинской консультации.

Депутаты также добавили, что для снижения риска неверной самостоятельной интерпретации уведомление должно содержать обязательное пояснение о том, что лабораторный показатель оценивается врачом с учетом возраста, пола, беременности, принимаемых лекарственных препаратов, имеющихся заболеваний, жалоб, результатов осмотра и других исследований.