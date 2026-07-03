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В ГД предложили уведомлять о необходимости визита к врачу через "Госуслуги" - РИА Новости, 03.07.2026
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16:20 03.07.2026
В ГД предложили уведомлять о необходимости визита к врачу через "Госуслуги"

В Госдуме предложили уведомлять о необходимости визита к врачу через "Госуслуги"

© РИА НовостиСайт "Госуслуги"
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Сайт "Госуслуги". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомлений о необходимости визита к врачу по результатам анализов.
  • Уведомление не будет содержать медицинский диагноз или рекомендации по лечению, его задача — помочь понять, что результат требует внимания врача.
  • Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит сократить время до обращения к врачу и снизить риск позднего выявления заболеваний.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" и в личном кабинете "Мое здоровье" сервис уведомлений о необходимости визита к врачу по результатам анализов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным проработать запуск на портале Госуслуг и в личном кабинете пациента "Мое здоровье" сервиса автоматических уведомлений о необходимости обратиться к врачу соответствующего профиля по результатам лабораторных исследований", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что такой сервис мог бы выявлять клинически значимые отклонения лабораторных показателей от референсных значений, указанных в протоколе исследования.
Они уточнили, что уведомление не должно содержать медицинский диагноз, назначение лечения, рекомендацию по самостоятельному приему лекарственных препаратов или окончательную медицинскую оценку состояния пациента. По их словам, задача уведомления - помочь понять, что результат требует внимания врача, и упростить дальнейший путь к медицинской консультации.
Депутаты также добавили, что для снижения риска неверной самостоятельной интерпретации уведомление должно содержать обязательное пояснение о том, что лабораторный показатель оценивается врачом с учетом возраста, пола, беременности, принимаемых лекарственных препаратов, имеющихся заболеваний, жалоб, результатов осмотра и других исследований.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит сократить время от получения результата анализа до обращения к врачу, снизить риск позднего выявления заболеваний, уменьшить число непрофильных обращений и повторных анализов без назначения врача, а также повысить приверженность граждан к медицинскому наблюдению.
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