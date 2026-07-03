Госдеп выпустил юбилейный паспорт в честь 250-летия США с портретом Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдепартамент США объявил о выпуске юбилейного паспорта в честь 250-летия независимости страны.
- Памятный паспорт отличается эффектным оригинальным оформлением, в котором отдается дань уважения истории основания США.
- На разворотах нового паспорта изображены официальный портрет Дональда Трампа с текстом Декларации независимости и гравюра по мотивам картины «Декларация независимости».
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Госдепартамент США объявил в четверг о выпуске юбилейного паспорта, посвященного 250-летию независимости страны.
"Госдепартамент выпускает памятный паспорт в честь 250-летия. Этот особый паспорт отличается эффектным оригинальным оформлением и улучшенными изображениями, отдающими дань уважения истории основания нашей страны", - сообщил госдепартамент.
Уточняется, что "сохранены все передовые элементы защиты, благодаря которым паспорт США считается "золотым стандартом" среди документов, удостоверяющих личность и используемых для международных поездок".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта. На одном развороте изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.
На другом развороте представлена гравюра по мотивам знаменитой картины "Декларация независимости", а внизу написано "Соединенные Штаты Америки 250".
Трамп представил дизайн нового паспорта США
27 июня, 00:46