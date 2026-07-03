Госдеп выпустил юбилейный паспорт в честь 250-летия США с портретом Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в пятницу представил дизайн нового американского паспорта. На одном развороте изображен его официальный портрет, который обрамлен текстом Декларации независимости США, подписанной в 1776 году, и элементами американского флага. Золотое тиснение дополняет личная подпись главы государства.