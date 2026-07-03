Глава ПМР заявил о взрывоопасной ситуации между Молдавией и Приднестровьем

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"Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления", - сказал Красносельский.