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Глава ПМР заявил о взрывоопасной ситуации между Молдавией и Приднестровьем - РИА Новости, 03.07.2026
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08:21 03.07.2026 (обновлено: 08:22 03.07.2026)
Глава ПМР заявил о взрывоопасной ситуации между Молдавией и Приднестровьем

Глава ПМР Красносельский: Кишинев перешел от дипломатии к шантажу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация.
  • Кишинев отказался от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
  • По его мнению, многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования происходят из-за деструктивных подходов Молдавии.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация, Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления", - сказал Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что в реальности наблюдается многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования именно по причине деструктивных подходов Кишинева.
"Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими", - отметил Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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В миреКишиневМолдавияВадим Красносельский
 
 
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