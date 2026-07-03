Глава ПМР заявил о взрывоопасной ситуации между Молдавией и Приднестровьем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация.
- Кишинев отказался от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
- По его мнению, многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования происходят из-за деструктивных подходов Молдавии.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация, Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления", - сказал Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что в реальности наблюдается многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования именно по причине деструктивных подходов Кишинева.
"Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими", - отметил Красносельский.