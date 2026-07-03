Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

В Германии обыскали квартиру подозреваемой в организации взрыва в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкие правоохранители провели обыск в квартире 39-летней гражданки Украины в районе Майн-Таунус.

Женщина подозревается в соучастии в преступлении, связанном со взрывом в Монако.

Вещественные доказательства изъяты и будут переданы властям Монако.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители провели обыск в квартире гражданки Украины, подозреваемой в связи со взрывом в Монако, сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Франкфурта-на-Майне и управления уголовной полиции федеральной земли Гессен.

"По предварительным данным и результатам расследования правоохранительных органов Монако , были выявлены связи с Гессеном. В рамках запроса об оказании правовой помощи в четверг, 2 июля полиция Гессена , включая сотрудников спецподразделений, провела обыск в арендованной квартире 39-летней гражданки Украины в районе Майн-Таунус", - говорится в документе.

Сообщается, что женщина подозревается в соучастии в преступлении.

« "Были изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако. Органы безопасности Гессена оказывают поддержку властям Монако в расследовании и находятся с ними в тесном контакте", - подчеркивается в документе.

Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы, заявил ранее в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.