Рейтинг@Mail.ru
В Германии обыскали квартиру подозреваемой в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 03.07.2026
В Германии обыскали квартиру подозреваемой в организации взрыва в Монако

В Германии обыскали квартиру украинки, подозреваемой во взрыве в Монако

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие правоохранители провели обыск в квартире 39-летней гражданки Украины в районе Майн-Таунус.
  • Женщина подозревается в соучастии в преступлении, связанном со взрывом в Монако.
  • Вещественные доказательства изъяты и будут переданы властям Монако.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители провели обыск в квартире гражданки Украины, подозреваемой в связи со взрывом в Монако, сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Франкфурта-на-Майне и управления уголовной полиции федеральной земли Гессен.
"По предварительным данным и результатам расследования правоохранительных органов Монако, были выявлены связи с Гессеном. В рамках запроса об оказании правовой помощи в четверг, 2 июля полиция Гессена, включая сотрудников спецподразделений, провела обыск в арендованной квартире 39-летней гражданки Украины в районе Майн-Таунус", - говорится в документе.
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Генпрокуратура Монако рассказала об организаторах взрыва в княжестве
Вчера, 13:02
Сообщается, что женщина подозревается в соучастии в преступлении.
«
"Были изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако. Органы безопасности Гессена оказывают поддержку властям Монако в расследовании и находятся с ними в тесном контакте", - подчеркивается в документе.
Подозреваемая в организации взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его спутница и сын, покинула княжество на машине с немецкими номерными знаками и направилась в Германию через Францию, Италию и другие страны Европы, заявил ранее в пятницу заместитель генерального прокурора княжества Морган Раймон.
Взрыв произошел в княжестве в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он.
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
СМИ: подозреваемого в покушении на Ермолаева неоднократно видели в Монако
Вчера, 10:52
 
В миреМонакоГессенУкраинаВадим ЕрмолаевТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала