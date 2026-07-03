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ФСБ: задержанный в Пятигорске хотел устроить теракт на вокзале - РИА Новости, 03.07.2026
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10:31 03.07.2026
ФСБ: задержанный в Пятигорске хотел устроить теракт на вокзале

ФСБ: задержанный в Пятигорске хотел устроить теракт на ж/д вокзале

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.
  • Задержанный признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале и что его действиями руководил куратор из Сирии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задержанный в Пятигорске сторонник международной террористической организации признался, что хотел устроить теракт на железнодорожном вокзале, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее силовики сообщили, что задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске, его действиями руководил куратор из Сирии.
"Дал присягу Амину, хотел сделать теракт на железнодорожном вокзале", - сказал задержанный на видео.
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