ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пятигорске задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.

Злоумышленник действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске, его действиями руководил куратор из Сирии, сообщил ЦОС ФСБ.

« "В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Утверждается, что злоумышленник "по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края".

"Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью… В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России", - отмечается в релизе.

После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов.

По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.