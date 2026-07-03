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ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии - РИА Новости, 03.07.2026
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09:47 03.07.2026
ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

ФСБ: предотвращен теракт в Пятигорске, задержанным руководили из Сирии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры.
  • Злоумышленник действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии.
  • Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задержан выходец из Центральной Азии, планировавший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске, его действиями руководил куратор из Сирии, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Утверждается, что злоумышленник "по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края".
"Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью… В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России", - отмечается в релизе.
После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов.
По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
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