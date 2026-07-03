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Жилье рекордно дорожает в каждой третьей стране Евросоюза - РИА Новости, 03.07.2026
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03:10 03.07.2026
Жилье рекордно дорожает в каждой третьей стране Евросоюза

Жилье в Евросоюзе подорожало сразу в восьми странах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 5,1% в годовом выражении, а арендная плата — на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Сильнее всего стоимость покупки жилья выросла в Португалии — на 17,8%, в Болгарии — на 14,8% и Словакии — на 14,4%.
  • В каждой третьей стране Евросоюза рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жилье по итогам первого квартала текущего года рекордно подорожало сразу в восьми странах Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В первом квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 5,1% в годовом выражении, а арендная плата - на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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Сильнее всего стоимость покупки жилья выросла в Португалии - сразу на 17,8%, в Болгарии - на 14,8% и Словакии - на 14,4%. Единственной страной объединения, где жилье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевело, стала Финляндия - на 2%.
При этом в каждой третьей стране объединения рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет. Так, в Словакии темпы роста были рекордными с третьего квартала 2022 года. Рекордным с того же времени рост стал и для Латвии - он составил 10,9%.
В Литве (11,9%) темпы роста стали наиболее заметными с начала 2023 года, в Словении (9,3%) и Австрии (4,2%) - с четвертого квартала 2022 года, в Румынии (7,8%) и Швеции (2,6%) - со второго квартала 2022 года. Темпы роста жилья в Италии вернулись на уровень второго квартала 2022 года - тогда они были рекордными за все время публикации статистики, составляя 5,2%.
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