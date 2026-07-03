Жилье рекордно дорожает в каждой третьей стране Евросоюза

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 5,1% в годовом выражении, а арендная плата — на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Сильнее всего стоимость покупки жилья выросла в Португалии — на 17,8%, в Болгарии — на 14,8% и Словакии — на 14,4%.

В каждой третьей стране Евросоюза рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жилье по итогам первого квартала текущего года рекордно подорожало сразу в восьми странах Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

В первом квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 5,1% в годовом выражении, а арендная плата - на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Сильнее всего стоимость покупки жилья выросла в Португалии - сразу на 17,8%, в Болгарии - на 14,8% и Словакии - на 14,4%. Единственной страной объединения, где жилье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подешевело, стала Финляндия - на 2%.

При этом в каждой третьей стране объединения рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет. Так, в Словакии темпы роста были рекордными с третьего квартала 2022 года. Рекордным с того же времени рост стал и для Латвии - он составил 10,9%.