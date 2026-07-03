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Европа пытается столкнуть Украину и Белоруссию, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.07.2026
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12:18 03.07.2026
Европа пытается столкнуть Украину и Белоруссию, заявил Мирошник

Мирошник: Европа пытается столкнуть Украину и Белоруссию

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что европейские страны стремятся спровоцировать военное столкновение между Украиной и Белоруссией.
  • Он отметил, что о политике европейских стран свидетельствуют регулярные заявления о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве соседних государств.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Европейские страны стремятся спровоцировать военное столкновение между Украиной и Белоруссией, используя Киев как инструмент реализации своей политики, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинская сторона сегодня - это таран в руках европейских реакционеров, тех, кто провоцирует и заказывает войны на нашей территории. Для них важно столкнуть Киев и Белоруссию, спровоцировать какие-то боевые действия. Поскольку территория Украины уже практически уничтожена и там, по их мнению, нечего сохранять, Украина сегодня - просто таран, которым начинают бить одну страну за другой", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, свидетельствуют ли атаки на автобусы с белорусскими детьми о попытках Киева открыть второй фронт против Белоруссии.
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По словам Мирошника, о такой политике, в частности, свидетельствуют регулярные заявления западных стран о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве соседних государств. Он отметил, что подобные сообщения в последнее время звучали в отношении Румынии, Польши, Словакии и стран Балтии, что, по его мнению, используется для нагнетания напряженности.
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