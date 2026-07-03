СМИ сообщили о возможном переносе саммита Великобритании и ЕС на осень

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит Великобритании и Евросоюза, запланированный на 22 июля, может быть перенесен на осень из-за политической нестабильности в Британии.
- Евросоюз отказывает представителям Великобритании в участии во внутренних заседаниях объединения на фоне разногласий о «перезагрузке» отношений.
- У сторон есть разногласия по поводу программы мобильности молодежи, в частности, по лимиту числа участников и оплате за доступ к британской системе здравоохранения.
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Саммит Великобритании и Евросоюза могут перенести с 22 июля на осень на фоне политической нестабильности в Британии и разногласий по поводу "перезагрузки" отношений после выхода королевства из ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что саммит Великобритании и Евросоюза состоится 22 июля. Однако вскоре после этого он объявил о своей отставке. Как сообщали ранее британские СМИ, его вероятный преемник, депутат Энди Бернем, может занять премьерское кресло 20 июля.
"Саммит ЕС - Великобритания, запланированный на июль, теперь, вероятно, состоится осенью, как только придет замена Стармеру. Задержки и политическая нестабильность в Великобритании на данный момент препятствуют переговорам о перезагрузке", - пишет издание.
Отмечается, что Евросоюз тем временем отказывает представителям Великобритании в участии во внутренних заседаниях объединения на фоне разногласий о "перезагрузке" отношений. Речь идет преимущественно о европейских комитетах по выработке правил для сельского хозяйства и продовольственных стандартов, а также по рынкам углерода и электроэнергии. Именно в этих областях Лондон пытается привести свои правила в соответствие с европейскими.
У сторон также имеются разногласия по поводу программы мобильности молодежи. Брюссель призывает Лондон повысить предлагаемый лимит числа ее участников и не согласен с требованием Лондона взимать плату с молодых граждан ЕС за доступ к британской системе здравоохранения.
В ходе прошлого саммита Британия - ЕС в мае 2025 года стороны подписали соглашение о перезагрузке отношений, в которое вошел договор о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, что в числе прочего предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны.