Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возможном переносе саммита Великобритании и ЕС на осень - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 03.07.2026
СМИ сообщили о возможном переносе саммита Великобритании и ЕС на осень

Bloomberg: саммит ЕС и Британии могут перенести на осень

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании
Флаги Евросоюза и Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит Великобритании и Евросоюза, запланированный на 22 июля, может быть перенесен на осень из-за политической нестабильности в Британии.
  • Евросоюз отказывает представителям Великобритании в участии во внутренних заседаниях объединения на фоне разногласий о «перезагрузке» отношений.
  • У сторон есть разногласия по поводу программы мобильности молодежи, в частности, по лимиту числа участников и оплате за доступ к британской системе здравоохранения.
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Саммит Великобритании и Евросоюза могут перенести с 22 июля на осень на фоне политической нестабильности в Британии и разногласий по поводу "перезагрузки" отношений после выхода королевства из ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что саммит Великобритании и Евросоюза состоится 22 июля. Однако вскоре после этого он объявил о своей отставке. Как сообщали ранее британские СМИ, его вероятный преемник, депутат Энди Бернем, может занять премьерское кресло 20 июля.
"Саммит ЕС - Великобритания, запланированный на июль, теперь, вероятно, состоится осенью, как только придет замена Стармеру. Задержки и политическая нестабильность в Великобритании на данный момент препятствуют переговорам о перезагрузке", - пишет издание.
Отмечается, что Евросоюз тем временем отказывает представителям Великобритании в участии во внутренних заседаниях объединения на фоне разногласий о "перезагрузке" отношений. Речь идет преимущественно о европейских комитетах по выработке правил для сельского хозяйства и продовольственных стандартов, а также по рынкам углерода и электроэнергии. Именно в этих областях Лондон пытается привести свои правила в соответствие с европейскими.
У сторон также имеются разногласия по поводу программы мобильности молодежи. Брюссель призывает Лондон повысить предлагаемый лимит числа ее участников и не согласен с требованием Лондона взимать плату с молодых граждан ЕС за доступ к британской системе здравоохранения.
В ходе прошлого саммита Британия - ЕС в мае 2025 года стороны подписали соглашение о перезагрузке отношений, в которое вошел договор о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, что в числе прочего предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лейбористы не смогут вернуть страну в ЕС, считают в Британии
23 июня, 10:14
 
В миреВеликобританияЛондонБрюссельКир СтармерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала