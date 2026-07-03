Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок и в нем происходит становление военной идентичности.

Нидерланды обновляют свои авиабазы и объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений, а также наращивают участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Европейский союз трансформируется в военно-политико-экономический блок, в нем происходит становление военной идентичности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Ранее "Известия" со ссылкой на посольство РФ Нидерландах сообщили, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.

Пресс-секретаря спросили, что в Кремле думают о заявлении посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования этого альянса.

"Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность", - сказал Песков.