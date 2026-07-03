Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 447 человек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 447, подтверждено 1460 случаев заболевания, следует из данных министерства связи и СМИ ДРК.

Согласно данным ведомства, приведенным на его странице в соцсети Х, по состоянию на 1 июля зафиксировано 1460 подтвержденных случаев заболевания (плюс 54 случая за сутки), 447 смертей (плюс девять за сутки).