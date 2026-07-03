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Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 447 человек - РИА Новости, 03.07.2026
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02:29 03.07.2026
Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 447 человек

Число жертв лихорадки Эбола в ДРК достигло 447 человек, 213 человек выздоровели

© AP Photo / Jerome DelayБольница в городе Лубумбаши, ДРК
Больница в городе Лубумбаши, ДРК - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Больница в городе Лубумбаши, ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 447, подтверждено 1460 случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 447, подтверждено 1460 случаев заболевания, следует из данных министерства связи и СМИ ДРК.
Согласно данным ведомства, приведенным на его странице в соцсети Х, по состоянию на 1 июля зафиксировано 1460 подтвержденных случаев заболевания (плюс 54 случая за сутки), 447 смертей (плюс девять за сутки).
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29 июня, 16:32
В министерстве уточнили, что 213 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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