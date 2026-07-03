Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи из России начали жаловаться на плохую работу сервисов Electronic Arts, а именно EA Sports FC и Battlefield 6.
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6 в России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб пользователей из России заявил, что не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6 в стране.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что пользователи из России начали жаловаться на плохую работу сервисов Electronic Arts, а именно EA Sports FC и Battlefield 6.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6", - заявили в ведомстве, комментируя сбой в работе игр.