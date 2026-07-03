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Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6 - РИА Новости, 03.07.2026
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12:48 03.07.2026 (обновлено: 12:52 03.07.2026)
Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6

Роскомнадзор на фоне жалоб заявил, что не ограничивает доступ к играм EA

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКомпьютерные игры
Компьютерные игры - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи из России начали жаловаться на плохую работу сервисов Electronic Arts, а именно EA Sports FC и Battlefield 6.
  • Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6 в России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб пользователей из России заявил, что не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6 в стране.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что пользователи из России начали жаловаться на плохую работу сервисов Electronic Arts, а именно EA Sports FC и Battlefield 6.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6", - заявили в ведомстве, комментируя сбой в работе игр.
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РоссияElectronic ArtsФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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