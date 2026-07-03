Продюсер объяснил, зачем Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для увеличения количества заказов и заработка за рубежом.

После начала специальной военной операции Меладзе покинул Россию и, по данным СМИ, проживал на своей вилле в Италии, которую позже продал.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил РИА Новости, что композитор и продюсер Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для большего количества заказов и контрактов за рубежом и увеличения своего заработка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии

"Есть крупные заказчики, которые не приветствуют его российское гражданство. Благодаря тайному получению нового гражданства Меладзе делает все возможное, чтобы снова заработать", - заявил Дворцов.