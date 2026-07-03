Продюсер объяснил, зачем Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для увеличения количества заказов и заработка за рубежом.
- После начала специальной военной операции Меладзе покинул Россию и, по данным СМИ, проживал на своей вилле в Италии, которую позже продал.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил РИА Новости, что композитор и продюсер Константин Меладзе мог получить гражданство Грузии для большего количества заказов и контрактов за рубежом и увеличения своего заработка.
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"Есть крупные заказчики, которые не приветствуют его российское гражданство. Благодаря тайному получению нового гражданства Меладзе делает все возможное, чтобы снова заработать", - заявил Дворцов.
После начала специальной военной операции Константин Меладзе покинул Россию и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает на своей вилле в Италии. В апреле, изучив местные кадастровые документы, РИА Новости выяснило, что Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.