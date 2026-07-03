Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили гаубицу американского производства М101 ВСУ в Сумской области.
- Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу противника в местах скопления.
- Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет российским подразделениям активно продвигаться вперед.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожили гаубицу американского производства М101 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Шмель.
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"Получили с командного пункта координаты выявленной артиллерийской позиции ВСУ на окраине леса в Сумской области. Направили для уничтожения цели несколько ударных FPV-дронов. По указанным координатам обнаружили замаскированную гаубицу М101", - рассказал он.
Военный добавил, что по обнаруженной цели нанесли огневое поражение. "Цель была уничтожена", - добавил он.
По его словам, специалисты беспилотных систем также активно уничтожают и живую силу противника в местах скопления.
"Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону в Сумской области", - говорится в сообщении.