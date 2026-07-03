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Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.07.2026
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Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ производства США в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили гаубицу американского производства М101 ВСУ в Сумской области.
  • Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу противника в местах скопления.
  • Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет российским подразделениям активно продвигаться вперед.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожили гаубицу американского производства М101 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Шмель.
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"Получили с командного пункта координаты выявленной артиллерийской позиции ВСУ на окраине леса в Сумской области. Направили для уничтожения цели несколько ударных FPV-дронов. По указанным координатам обнаружили замаскированную гаубицу М101", - рассказал он.
Военный добавил, что по обнаруженной цели нанесли огневое поражение. "Цель была уничтожена", - добавил он.
По его словам, специалисты беспилотных систем также активно уничтожают и живую силу противника в местах скопления.
"Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону в Сумской области", - говорится в сообщении.
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