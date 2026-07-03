Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

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"Получили с командного пункта координаты выявленной артиллерийской позиции ВСУ на окраине леса в Сумской области. Направили для уничтожения цели несколько ударных FPV-дронов. По указанным координатам обнаружили замаскированную гаубицу М101", - рассказал он.