ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский дрон ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке.
- Есть погибшие и раненые.
- Атака продолжается.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинский дрон ударил по городскому рынку в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящий момент известно о погибших и раненых", — написал он в канале на платформе "Макс".
Пострадавших доставили в районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.
На месте работают оперативные службы. Атака продолжается, предупредил глава региона. Власти мобилизовали все резервы системы здравоохранения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18