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ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие - РИА Новости, 03.07.2026
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11:35 03.07.2026 (обновлено: 15:54 03.07.2026)
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие

Дрон ВСУ атаковал рынок в запорожском Токмаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке.
  • Есть погибшие и раненые.
  • Атака продолжается.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинский дрон ударил по городскому рынку в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящий момент известно о погибших и раненых", — написал он в канале на платформе "Макс".
Пострадавших доставили в районную больницу, им оказывают медицинскую помощь.
На месте работают оперативные службы. Атака продолжается, предупредил глава региона. Власти мобилизовали все резервы системы здравоохранения.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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