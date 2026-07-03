Синоптик прокомментировал термин "осенний" для ожидаемого в Москве дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что формулировка «осенний дождь» некорректна для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве.

По словам синоптика, дожди и грозы, которые ожидаются с 3 по 7 июля, являются сменой характера погоды после жаркого периода.

Температура воздуха на выходных ожидается на 3 градуса ниже нормы, что считается хорошей погодой.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Формулировка "осенний" дождь является некорректной для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Ранее в СМИ появилось описание дождя, который ожидается на выходных в Москве . Синоптики охарактеризовали его как "осенний дождь".

"Нет, эта формулировка абсолютно не корректна. Безусловно в Москве на выходных ожидается облачная погода, можно сказать, пасмурная, но все-таки температура воздуха довольно высокая для того, чтобы заявить, что пройдет "осенний" дождь", - рассказал синоптик.

Он пояснил, что дожди и грозы, которые ожидаются с 3 июля до 7 июля, не что иное, как просто смена характера погоды после жаркого периода в Москве и Подмосковье

"Характер погоды совершенно изменится после прохождения атмосферного фронта, который вызовет эти дожди, облачную погоду с осадками и с грозами", - объяснил Голубев.

По его словам, на выходных температура воздуха ожидается на 3 градуса ниже нормы, что в целом считается хорошей погодой. "По крайней мере, не изнуряющая жара", - добавил синоптик.