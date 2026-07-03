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Дорофеев: финансовый рынок адаптируется к новой реальности - РИА Новости, 03.07.2026
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18:20 03.07.2026 (обновлено: 18:42 03.07.2026)
Дорофеев: финансовый рынок адаптируется к новой реальности

Дорофеев заявил, что идет адаптация финансового рынка к новой реальности

© Фото : Пресс-служба ПСБМихаил Дорофеев
Михаил Дорофеев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Михаил Дорофеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Финансовый рынок проходит адаптацию к новой реальности, сообщил РИА Новости заместитель председателя банка ПСБ Михаил Дорофеев.
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России, где эксперты обсуждают развитие рынка.
Он отметил, что существенную значимость приобретает глобальная повестка, развитие инфраструктуры и диверсификация финансового инструментария. Так, в последние годы скачок роста переживают трансграничные расчеты через новые инструменты внешнеторговых платежей.
"По нашим оценкам, операции с криптовалютами в России составляют около 50 миллиардов рублей в день или более 10 триллионов рублей в год. Для бесперебойных трансграничных расчетов российский бизнес использует, в том числе, компанию "А7", созданную ПСБ как часть специальной инфраструктуры для таких платежей", – сказал Дорофеев.
Также топ-менеджер банка подчеркнул, что финансовый рынок ожидает принятия закона о криптовалюте.
"Важно, что Банк России активно взаимодействует с профессиональным и экспертным сообществом, – именно этот фактор можно назвать ключевым для совместного развития финансового рынка в условиях перманентной неопределенности", – заявил Дорофеев.
 
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