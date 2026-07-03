Дорофеев: финансовый рынок адаптируется к новой реальности

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Финансовый рынок проходит адаптацию к новой реальности, сообщил РИА Новости заместитель председателя банка ПСБ Михаил Дорофеев.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России, где эксперты обсуждают развитие рынка.

Он отметил, что существенную значимость приобретает глобальная повестка, развитие инфраструктуры и диверсификация финансового инструментария. Так, в последние годы скачок роста переживают трансграничные расчеты через новые инструменты внешнеторговых платежей.

"По нашим оценкам, операции с криптовалютами в России составляют около 50 миллиардов рублей в день или более 10 триллионов рублей в год. Для бесперебойных трансграничных расчетов российский бизнес использует, в том числе, компанию "А7", созданную ПСБ как часть специальной инфраструктуры для таких платежей", – сказал Дорофеев.

Также топ-менеджер банка подчеркнул, что финансовый рынок ожидает принятия закона о криптовалюте.