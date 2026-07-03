За отставкой премьера Молдавии должны быть досрочные выборы, заявил Додон

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за отставкой премьера Александра Мунтяну должны последовать досрочные выборы в парламент.

Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив это тем, что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за отставкой премьера Александра Мунтяну должны последовать досрочные выборы в парламент.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Премьер-министр Александру Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим. Общество ждет и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные (парламентские - ред.) выборы", - написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, премьер принял правильно решение, поскольку понял, что работать в правительстве не с кем. "Это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны", - подчеркнул Додон.