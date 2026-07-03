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За отставкой премьера Молдавии должны быть досрочные выборы, заявил Додон - РИА Новости, 03.07.2026
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10:39 03.07.2026
За отставкой премьера Молдавии должны быть досрочные выборы, заявил Додон

Додон: за отставкой премьера Молдавии должны быть досрочные выборы в парламент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за отставкой премьера Александра Мунтяну должны последовать досрочные выборы в парламент.
  • Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив это тем, что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за отставкой премьера Александра Мунтяну должны последовать досрочные выборы в парламент.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Премьер-министр Александру Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим. Общество ждет и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные (парламентские - ред.) выборы", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, премьер принял правильно решение, поскольку понял, что работать в правительстве не с кем. "Это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны", - подчеркнул Додон.
Ранее партия социалистов, которую возглавлял Додон, призвала парламентскую оппозицию действовать сообща и готова поддержать любые инициативы, связанные с протестами и инициированием вотума недоверия правительству.
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