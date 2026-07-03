Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток».

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о теракте на газопроводах «Северный поток».

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах "Северный поток", заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.