Дмитриев: деиндустриализация ФРГ началась с атаки на "Северные потоки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток».
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о теракте на газопроводах «Северный поток».
- Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах "Северный поток", заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Деиндустриализация и экономический спад Германии начались с террористической атаки на газовую инфраструктуру "Северного потока", по которой поставлялся недорогой российский газ", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.