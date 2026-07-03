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Дмитриев: деиндустриализация ФРГ началась с атаки на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.07.2026
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10:09 03.07.2026
Дмитриев: деиндустриализация ФРГ началась с атаки на "Северные потоки"

Дмитриев: деиндустриализация Германии началась с атаки на "Северные потоки"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток».
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о теракте на газопроводах «Северный поток».
  • Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах "Северный поток", заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Деиндустриализация и экономический спад Германии начались с террористической атаки на газовую инфраструктуру "Северного потока", по которой поставлялся недорогой российский газ", - написал Дмитриев в соцсети X.
Задержание гражданина Украины Сергея К. в Германии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В ФРГ украинцу предъявили обвинение по делу о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 11:16
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Вагенкнех: Мерц помогает Киеву за подрыв "Северных Потоков"
Вчера, 20:15
 
В миреГерманияРоссияУкраинаСеверный поток — 2Северный потокГенеральная прокуратура РФКирилл ДмитриевДмитрий Песков
 
 
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