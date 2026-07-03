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Врач рассказал, с какого возраста лучше возить детей на море - РИА Новости, 03.07.2026
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03:12 03.07.2026 (обновлено: 09:47 03.07.2026)
Врач рассказал, с какого возраста лучше возить детей на море

Врач Булатов посоветовал начинать возить ребенка на море с четырех лет

© РИА Новости / Виталий ТимкивДети на пляже
Дети на пляже - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Дети на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов рекомендует начинать возить ребенка на море с четырех лет, так как акклиматизация в этом возрасте проходит легче.
  • По словам врача, поездка на море оказывает положительное влияние на иммунитет ребенка благодаря теплому климату, прогулкам на свежем воздухе, купанию в море и оздоровительным процедурам.
  • Булатов подчеркнул, что море полезнее для ребенка, чем бассейн, так как морская вода обладает естественными очищающими свойствами, в отличие от воды в бассейне с чистящими средствами.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начинать возить ребенка на море рекомендуется с четырех лет, тогда акклиматизация происходит легче, чем у малышей, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Педиатры обычно советуют не мучить ни себя, ни младенца и планировать первые серьезные поездки после четырех лет. Детский организм уже прочнее, и акклиматизация проходит легче", - сказал врач.
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Он подчеркнул, что поездка на море дарит удовольствие и запас позитива для всей семьи — это уже мощный положительный фактор, воздействующий на иммунитет.
"Также иммунитет ребенка не может не окрепнуть от лишней возможности провести время в теплом климате под ласковым солнышком. Режим, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, купание в теплом и ласковом море, лечебные и оздоровительные процедуры дают стойкий кумулятивный эффект", - рассказал врач.
Булатов добавил, что бассейн, даже на морском побережье, не сравнится с самим морем. "Чистящие средства, насколько бы щадящими они не были, — не самая полезная вещь для кожи и волос. Море, с другой стороны, обладает естественными способностями к очищению, это не стоячая пресная вода", - пояснил врач.
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