Краткий пересказ от РИА ИИ Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов рекомендует начинать возить ребенка на море с четырех лет, так как акклиматизация в этом возрасте проходит легче.

По словам врача, поездка на море оказывает положительное влияние на иммунитет ребенка благодаря теплому климату, прогулкам на свежем воздухе, купанию в море и оздоровительным процедурам.

Булатов подчеркнул, что море полезнее для ребенка, чем бассейн, так как морская вода обладает естественными очищающими свойствами, в отличие от воды в бассейне с чистящими средствами.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начинать возить ребенка на море рекомендуется с четырех лет, тогда акклиматизация происходит легче, чем у малышей, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

"Педиатры обычно советуют не мучить ни себя, ни младенца и планировать первые серьезные поездки после четырех лет. Детский организм уже прочнее, и акклиматизация проходит легче", - сказал врач.

Он подчеркнул, что поездка на море дарит удовольствие и запас позитива для всей семьи — это уже мощный положительный фактор, воздействующий на иммунитет.

"Также иммунитет ребенка не может не окрепнуть от лишней возможности провести время в теплом климате под ласковым солнышком. Режим, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, купание в теплом и ласковом море, лечебные и оздоровительные процедуры дают стойкий кумулятивный эффект", - рассказал врач.