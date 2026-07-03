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В Самарской области возбудили дело после взрыва бутылки на детской площадке - РИА Новости, 03.07.2026
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09:20 03.07.2026
В Самарской области возбудили дело после взрыва бутылки на детской площадке

СК: в Самарской области возбудили дело после взрыва бутылки на детской площадке

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усть-Кинельском районе Самарской области на детской площадке неизвестный бросил пластиковую бутылку, которая взорвалась.
  • По данному факту СК по Самарской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство.
  • В результате происшествия никто не пострадал, следователи устанавливают подозреваемого и выясняют обстоятельства.
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Следователи СУСК по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела после происшествия на детской площадке в Усть-Кинельском районе, где, по данным местных Telegram-каналов, неизвестный бросил бутылку и она взорвалась.
В СУСК сообщили, что при мониторинге соцмедиа нашли публикацию о происшествии в Усть-Кинельском районе. Там неизвестный бросил пластиковую бутылку на детскую площадку, где находились дети. Через какое-то время произошел хлопок.
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В местных Telegram-каналах сообщали, что инцидент произошел вечером 2 июля. Когда неизвестный бросил бутылку, девочка инстинктивно оттолкнула ее в сторону урны, где и произошел взрыв.
"По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Следователи устанавливают подозреваемого и выясняют обстоятельства происшествия.
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